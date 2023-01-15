Правительство объявило о создании нового министерства

Правительство Нетаниягу проводит политику по изменению и перераспределению функций, которые закреплены за каждым из министерств.

Правительство приняло решение о создании министерства информации.

Об этом сообщает Maariv.

Правительство приняло решение о создании нового министерства, которое будет заниматься вопросами информации.

Его возглавит министр Галит Дистель-Атбарьян. Также в его состав включен депутат Кнессета Мэй Голан.

Правительство приняло решение о передаче некоторых направлений деятельности и полномочий от министерства образования и министерства социального равенства аппарату премьер-министра в соответствии с коалиционными соглашениями.

Ранее Курсор писал о попытке теракта возле Офры: опубликовано видео.

Также мы информировали, как Герцог отреагировал на антиправительственные демонстрации:«Разрывает нацию на части». Герцог сказал, что «мы находимся в эпицентре глубокого противоречия, которое разрывает нацию на части».

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