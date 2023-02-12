Правительство решило отменить налог на сладкие напитки

Изначально Дери и Смотрич заявляли, что налог отменят только на диетические напитки.

Правительство сегодня, 12 февраля на заседании глав коалиции приняло решение отменить налог на сладкие напитки.

Об этом сообщает Walla.

И это несмотря на то, что председатель ШАС Арье Дери и министр финансов Бецалель Смотрич изначально заявляли, что налог отменят только на диетические напитки.

Отметим, что недавно журналисты писали, что Смотрич может пересмотреть отмену налога на сладкие напитки, против которой выступили израильские медики. Для этого он собирался провести встречу с группой экспертов Минздрава и, вероятно, изменить свое прежнее решение.

Это связано с тем, что некоторые профессиональные объединения медиков выступили резко против удешевления сладких напитков, которое увеличит число страдающих диабетом и другими болезнями.

«Мы, объединения врачей, исследователи и специалисты по общественной медицине, предупреждаем о вреде, который наносит здоровью людей политика поощрения потребления сладких напитков. В то время, когда в 85 странах повышают налоги на такие напитки, в Израиле идут в противоположном направлении», — говорилось в заявлении глав профессиональных организаций врачей.

Также «Курсор» сообщал, что среди застройщиков Израиля присутствует обеспокоенность темпом продаж новых домов. Так, девелоперы насторожены новой кривой, появившейся на их графиках — зависимость между количеством квартир, которые еще осталось продать на конец определенного месяца, и количеством квартир, проданных в этом месяце. Она хорошо иллюстрирует интенсивность кризиса, который в настоящее время переживает рынок недвижимости, поскольку он начинает напоминать рынок в рецессии.