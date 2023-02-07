Смотрич может вернуть налог на сладкие напитки — СМИ

Несколько профессиональных объединений медиков выступили резко против удешевления сладких напитков, которое увеличит число страдающих диабетом и другими болезнями.

Министр финансов Бецалель Смотрич может пересмотреть отмену налога на сладкие напитки, против которой выступили израильские медики.

Об этом пишет портал Israel Info.

Отмечается, что в ближайшее время Смотрич встретится в группой экспертов Минздрава и, вероятно, изменит свое прежнее решение.

Так, несколько профессиональных объединений медиков выступили резко против удешевления сладких напитков, которое увеличит число страдающих диабетом и другими болезнями.

«Мы, объединения врачей, исследователи и специалисты по общественной медицине, предупреждаем о вреде, который наносит здоровью людей политика поощрения потребления сладких напитков. В то время, когда в 85 странах повышают налоги на такие напитки, в Израиле идут в противоположном направлении», — говорится в заявлении глав профессиональных организаций врачей.

Как сообщал Курсор, 24 января министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал распоряжение об отмене налога на сладкие напитки. Налог был введен предыдущим правительством для «пропаганды здорового образа жизни», а также как дополнительный способ пополнения казны. В ультраортодоксальных кругах восприняли появление данного налога как удар по ним.

Распоряжение министра предлагает отменить закупочный налог на сладкие напитки в расчете на то, что это снизит конечную цену продукции для потребителя.

Ранее Курсор информировал о том, что налог на одноразовую пластиковую посуду и столовые приборы, а также налог на сладкие напитки, введенный предыдущим правительством, будут отменены. Об этом заявил министр финансов Бецалель Смотрич.

Также Курсор писал о том, что налог на одноразовую посуду эффективен и даже долговечен. Об этом свидетельствуют данные Stornext.

Так, в период с ноября 2021 года (дата вступления в силу налога) до октября 2022 года использование одноразовой посуды сократилось в среднем примерно на 36%.