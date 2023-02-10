Застройщики Израиля обеспокоены темпом продаж новых домов

За 18 месяцев среднее время, необходимое для продажи новой квартиры, резко возросло с 10,9 до 19 месяцев.

Девелоперов в настоящее время настораживает новая кривая, появившаяся на их графиках — зависимость между количеством квартир, которые еще осталось продать на конец определенного месяца, и количеством квартир, проданных в этом месяце. Кривая хорошо иллюстрирует интенсивность кризиса, который в настоящее время переживает рынок недвижимости, поскольку он начинает напоминать рынок в рецессии.

Об этом сообщает Globes.

Большее количество квартир, оставшихся в продаже на конец месяца, и меньшее количество проданных квартир явно указывает на то, что застройщики испытывают трудности с реализацией имеющихся у них квартир.

В 2020 году было продано около 41 000 новых квартир, столько же, сколько и в 2019 году, несмотря на пандемию Covid и неоднократные закрытия. Время, необходимое для продажи новой квартиры, сократилось в среднем с 19,6 месяцев в начале 2019 года до 10,9 месяцев в конце 2020 года.

В 2021 году продажи новых квартир взлетели до 58 000, что является рекордом за все время. В результате среднее время, необходимое для продажи новой квартиры, сократилось всего до девяти месяцев. Однако с конца 2021 года, за несколько месяцев до начала повышения процентных ставок, продажи новых квартир начали стремительно падать, и, похоже, в 2022 году было продано 39,5 тыс. новых квартир, что на 30% меньше, чем в 2021 году.

Следовательно, в течение 18 месяцев среднее время, необходимое для продажи новой квартиры, резко возросло с 10,9 месяцев до 19 месяцев, как и в 2019 году, таким образом завершая кривую формы au на графиках между 2019 и 2022 годами. Это ставит перед застройщиками дилемму, как продолжать продавать квартиры, снижая цены до минимума. Последние данные Центрального статистического бюро показали, что цены на новые квартиры упали на 2,4% в течение одного месяца.

Ранее Курсор писал, что в Израиле существенно подорожала квартплата: с чем это связано. За последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4%.

Курсор также писал о жилищной лотерее Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов. По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в ​​13 городах.

Кроме этого в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы.

Напомним, что в Израиле выросла средняя цена на жилье.