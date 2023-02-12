Правительство создало комиссию по чрезвычайным ситуациям на фоне землетрясений

12 февраля правительство утвердило предложение о создании министерской комиссии по вопросам готовности общественности к чрезвычайным ситуациям. Такое решение было принято после землетрясений, которые накрыли Турцию, Сирию, Израиль и ряд других стран.

Согласно решению Кабинета министров, новосозданную комиссию возглавил министр обороны Йоав Галант. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже сделал ему первое поручение — представить на первом заседании комиссии актуальный национальный план подготовки тыла к чрезвычайным ситуациям и борьбы с последствиями землетрясений.

Напомним, мощные землетрясения накрыли Турцию 6 и 7 февраля. В результате пострадали десятки провинций, разрушено огромное количество зданий и домов. Жертвами землетрясения стали почти 25 тысяч жителей Турции и более 3,5 тысяч человек в Сирии. Шестые стуки в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы группы спасателей из десятков стран.

8 февраля о подземных толчках начали сообщать и израильтяне. Сейсмологический отдел Геологической службы Израиля заявили, что землетрясения зафиксированы в 15 км к юго-востоку от Ариэля магнитудой в 3,5 балла. Тогда власти страны заявили, что предупреждение о землетрясении не активировалось, поскольку оно не угрожает жителям Израиля.

Ранее «Курсор» писал о том, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Ее особенность состоит в том, что система позволяет оценить силу начинающегося землетрясения. Определив мощность подземного толчка в эпицентре, она рассчитывает, каковы будут его последствия на том или ином отдалении – на суше или на море. Разработка израильских ученых вышла за рамки теоретических: она уже применяется в Чили, где в 1960 году произошло сильнейшее землетрясение в истории, а также во Франции и в Греции.