В Израиле произошло очередное землетрясение

Жители Иерусалима и некоторых районов Иудеи и Самарии сообщают, что ощущали подземные толчки.

Накануне поздно вечеров в Израиле вновь произошло землетрясение. Сейсмологический отдел Геологической службы Израиля сообщил: «Вечером в 23:14 по израильскому времени в 15 км к юго-востоку от Ариэля произошло землетрясение силой 3,5 балла».

Командование тыла отметило, что «предупреждение о землетрясении не активировалось, потому что это не землетрясение, которое угрожает жителям Израиля».

Жители района Иерусалима и некоторых районов Иудеи и Самарии сообщили, что почувствовали землетрясение.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение во вторник последовало за разрушительным землетрясением, которое произошло в воскресенье ночью в Турции и Сирии и которое также ощущалось в Израиле. За этим землетрясением последовали сотни афтершоков, в том числе один ранним утром во вторник силой 5,6 балла по шкале Рихтера.

Ранее Курсор писал, что обновлен список городок и поселков, жителям которых нужно кипятить воду из-за землетрясения. Минздрав опубликовал рекомендацию для многих населенных пунктов на севере страны.

Курсор также сообщал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений. Такое заявление сделал Исследовательский институт мониторинга геометрии небесных тел (SSGEOS).

Наша редакция писала в ВОЗ заявили, что число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч. Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых.

Также мы сообщали, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции. По данным ВОЗ от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу.