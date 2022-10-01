Правительство убедило Booking не дискриминировать еврейские поселения — СМИ

«Победу» удалось одержать всего за десять дней, без громких скандалов и агрессивных обвинений в «антисемитизме».

Компания Booking.com отказалась от политики особой предостерегающей маркировки израильской недвижимости, расположенной за пределами международно признанных границ страны.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что, по словам премьер-министра Яира Лапида, это стало результатом «дискретного и эффективного диалога» между МИДом и минтуризма Израиля, с одной стороны, и руководством компании с другой.

«Это важное достижение Государства Израиль. Мы доказали, что можем действовать и одерживать победы на дипломатическом фронте», — заявил министр туризма Йоэль Развозов.

Издание отмечает, что «победу» над Booking.com правительству удалось одержать всего за десять дней, без громких скандалов и агрессивных обвинений в «антисемитизме», без разжигания в обществе антагонистических страстей.

«В 2018 году, когда платформа Airbnb отказалась размещать объявления арендодателей из еврейских поселений, скандал был более громким и продолжительным. Тогдашний министр туризма Ярив Левин объявил о подаче исков против компании в американские суды и потребовал от администрации Трампа оказать давление на частную компанию. Министр юстиции Шакед строила планы коллективного иска от поселенцев в израильский суд. В итоге удаленные с сайта объявления о сдаче жилья в израильских поселениях вернули на сайт Airbnb лишь спустя полгода», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в середине сентября популярный сайт бронирования отелей Booking предостерег туристов от бронирования номеров в Иудее и Самарии с предупреждением о безопасности и нарушении прав человека. Так, среди населенных пунктов, о которых шла речь, — Ариэль и Маале-Адумим.

Также Курсор информировал о том, что израильским отелям удалось выйти на уровень загруженности, который был до пандемии коронавируса.