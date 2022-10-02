Появилось видео, как араб бросает коктейль Молотова в жилой дом в Иерусалиме

Ночью террорист бросил коктейль Молотова в жилой дом в районе Бейт-Орот на Елеонской горе в Иерусалиме.
О пострадавших и материальном ущербе в результате инцидента пока не сообщается.
Ранее Курсор писал, что офицеры отреагировали на сообщения о стрельбе возле дома в Джиср-эз-Зарке и открыли огонь по подозреваемому в стрельбе.
Напомним также о теракте в Самарии: первые кадры с места происшествия.
Еще мы писали, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии.