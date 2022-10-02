Палестинка ранила охранника тюрьмы во время свидания с братом

Женщина из Наблуса приехала навестить своего брата в тюрьме Рамон и нанесла ножевое ранение охраннику.

Жительница Наблуса, приехавшая в воскресенье, 2 октября, навестить своего брата, задержанного в административном порядке в тюрьме Рамон, нанесла ножевое ранение охраннику во время процедуры проверки безопасности.

Об этом сообщает Maariv.

Согласно сообщению, охранник, на которого напали, и еще один офицер, находившийся на месте происшествия, взяли под контроль нападавшую Эзору Манхари и не позволили ей продолжить нападение.

«Охранник получила легкие ранения, у нее колото-резаная рана в руке, ей оказали помощь на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию Израиля, и сейчас ситуация в тюрьме находится под контролем», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, один из террористов по имени Махер Авадра, который сбежал с места обстрела автобуса в долине реки Иордан, ранее был судим за пособничество в попытке убийства сотрудника ШАБАКа.

Журналисты утверждают, что преступник, которого сейчас ищет ЦАХАЛ, отбывал два года в местах лишения свободы в Израиле. В постановлении суда от 2001 года сказано, что Авадра, который сотрудничал с ШАБАКом, назвал своим родным имя координатора, с которым он работал. Также он раскрыл информацию об его номере телефона и пароле.

Ранее мы рассказывали, что лидер крайне правой партии Оцма Иегудит обвинил Беги Ганца в трагедии в долине реки Иордан.

Также «Курсор» сообщал, что Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт возле посольства рф в Кабуле.

Помимо этого, недавно США в сопровождении ВВС Израиля имитировали бомбардировку Ближнего Востока.