Праздничный музыкальный фестиваль проходит в Хевроне (Прямая трансляция)

На мероприятии выступают популярные хасидские певцы, вход бесплатный.

В понедельник, 2 октября, в Пещере Патриархов в Хевроне проходит праздничный фестиваль.

Об этом сообщает Israel National News. На мероприятии представлен длинный список популярных хасидских певцов. Вход бесплатный.

Трансляцию мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

Завтра в 06:00 возле Пещеры Патриархов состоится утренняя молитва с раввином Шмуэлем Элияху в сопровождении музыкальных инструментов. На протяжении всего праздника бесплатные экскурсии по местам еврейского поселения в Хевроне будут стартовать от информационного центра возле Пещеры Патриархов.

Центр для посетителей «Прикосновение к вечности» в Бейт-Хадасса открыт с воскресенья по четверг с 11:00-18:00, входная плата составляет 15 шекелей для взрослого, 10 шекелей для ребенка, 75 шекелей для семьи. Доступны еда и напитки, а также сукка, и все напитки, строго кошерные. Подробности можно узнать по телефону 072-2213660.

Археологический объект Древнего Хеврона открыт с воскресенья по пятницу с 10:00 до 15:00 под бесплатным руководством Управления природы и парков. Автобусы до места отправляются от Бейт-Рахель и Лии, недалеко от комплекса Пещера Патриархов.

Как сообщал Курсор, в сети появились кадры паломничества евреев на Храмовую гору в Йом-Кипур. На кадрах видно, как сотни людей отмечают окончание самого священного дня еврейского календаря пением на святом месте Иерусалима.

Напомним, посол Израиля в США Михаэль Герцог обратился к евреям по случаю Йом-Кипура. Обращение опубликовано в Twitter дипломата.