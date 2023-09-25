На кадрах видно, как тысячи людей отмечают окончание самого священного дня еврейского календаря пением на святом месте Иерусалима.

В сети появились кадры паломничества евреев на Храмовую гору в Йом-Кипур.

Видео публикует YouTube-канал Встреча у Стены Плача.

На кадрах видно, как тысячи людей отмечают окончание самого священного дня еврейского календаря пением на святом месте Иерусалима.

Напомним, посол Израиля в США Михаэль Герцог обратился к евреям по случаю Йом-Кипура. Обращение опубликовано в Twitter дипломата.

"Накануне Йом-Кипура, самого священного дня еврейского календаря и торжественного дня размышлений и самоанализа, я желаю всем нам по-настоящему значимого дня.

Поскольку мы также отмечаем 50-летие войны Судного дня, во время которой я сражался на передовой, я размышляю об ужасных жертвах войны. Пусть этот День Искупления поможет положить начало примирению и миру. Гмар Хатима Това", - написал Михаэль Герцог.

Как сообщал Курсор, накануне посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан в преддверии Йом-Кипура обратился с посланием к израильтянам. Текст опубликован в Twitter дипломата.

В своем послании Эрдан процитировал раввина Джонатана Сакса.

"Самый важный урок этого удивительного дня заключается в том, что никогда не поздно измениться и жить иначе, чем мы жили в прошлом, принимая во внимание множество благословений, данных нам Богом. Давайте пронесем это вечное послание с собой на протяжении всего наступающего года. Желаю всем Гмар Хатима Това – пусть вы будете запечатаны в Книге Жизни", - написал Эрдан.

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление по случаю Йом-Кипура. В частности, глава Белого дома пожелал евреям в Израиле, США и во всем мире счастья.