Посол Израиля в США обратился к евреям по случаю Йом-Кипура

Михаэль Герцог пожелал израильтянам, чтобы День Искупления помог положить начало примирению и миру.

Посол Израиля в США Михаэль Герцог обратился к евреям по случаю Йом-Кипура.

Обращение опубликовано в Twitter дипломата.

"Накануне Йом-Кипура, самого священного дня еврейского календаря и торжественного дня размышлений и самоанализа, я желаю всем нам по-настоящему значимого дня.

Поскольку мы также отмечаем 50-летие войны Судного дня, во время которой я сражался на передовой, я размышляю об ужасных жертвах войны. Пусть этот День Искупления поможет положить начало примирению и миру. Гмар Хатима Това", - написал Михаэль Герцог.

On the eve of Yom Kippur, the holiest day on the Jewish calendar and a solemn day of reflection and introspection, I wish us all a truly meaningful day.

As we also mark the 50th anniversary of the Yom Kippur War, during which I fought on the frontlines, I reflect on the terrible… — Ambassador Michael Herzog (@AmbHerzog) September 24, 2023

Как сообщал Курсор, накануне посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан в преддверии Йом-Кипура обратился с посланием к израильтянам. Текст опубликован в Twitter дипломата.

В своем послании Эрдан процитировал раввина Джонатана Сакса.

"Самый важный урок этого удивительного дня заключается в том, что никогда не поздно измениться и жить иначе, чем мы жили в прошлом, принимая во внимание множество благословений, данных нам Богом. Давайте пронесем это вечное послание с собой на протяжении всего наступающего года. Желаю всем Гмар Хатима Това – пусть вы будете запечатаны в Книге Жизни", - написал Эрдан.

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление по случаю Йом-Кипура. В частности, глава Белого дома пожелал евреям в Израиле, США и во всем мире счастья.

"Бог призывает нас написать новую главу в истории нашей жизни и жизни нашей нации. С окончанием ужасных дней, давайте наберемся смелости внести необходимые изменения, чтобы преодолеть разрыв между миром, который мы видим, и миром, который мы ищем", - подчеркнул Байден.

Также мы писали о том, что президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.