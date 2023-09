Посол Израиля в США обратился к евреям по случаю Йом-Кипура

Михаэль Герцог пожелал израильтянам, чтобы День Искупления помог положить начало примирению и миру.

Посол Израиля в США Михаэль Герцог обратился к евреям по случаю Йом-Кипура.

Обращение опубликовано в Twitter дипломата.

"Накануне Йом-Кипура, самого священного дня еврейского календаря и торжественного дня размышлений и самоанализа, я желаю всем нам по-настоящему значимого дня.

Поскольку мы также отмечаем 50-летие войны Судного дня, во время которой я сражался на передовой, я размышляю об ужасных жертвах войны. Пусть этот День Искупления поможет положить начало примирению и миру. Гмар Хатима Това", - написал Михаэль Герцог.

On the eve of Yom Kippur, the holiest day on the Jewish calendar and a solemn day of reflection and introspection, I wish us all a truly meaningful day.

As we also mark the 50th anniversary of the Yom Kippur War, during which I fought on the frontlines, I reflect on the terrible…

— Ambassador Michael Herzog (@AmbHerzog) September 24, 2023