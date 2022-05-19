Празднование на горе Мерон проходит мирно, но паломники жалуются на новые меры безопасности

Полиция и организаторы ввели строгие ограничения на количество посетителей комплекса у гробницы Шимона бар Йохая на праздник Лаг ба-Омер после того, как 45 человек были затоптаны насмерть во время прошлогоднего мероприятия.

Успех празднования Лаг ба-Омер в этом году в глазах смотрящего: для правительства и организаторов вечер среды стал оглушительным триумфом со всеми десятками тысяч паломников, которые поднялись на могилу раввина Шимона Бара. Однако для большинства этих паломников событие, известное как Хиллула, было бледной тенью самого себя, лишенного всей радости и яркости прошлого.

Об этом передает The Times Of Israel.

На прошлогодних празднованиях 45 человек были растоптаны в массовой панике во время самой страшной гражданской катастрофы в истории Израиля, что вызвало радикальные — возможно, драконовские — изменения в формате мероприятия для обеспечения безопасности участников. Пока эта цель достигнута.

«Слава богу, на данный момент Хиллула прошла мирно. Сегодня вечером десятки тысяч человек отпраздновали Хиллулу Бар Йохай на Мероне», — заявил заместитель министра по делам религий Матана Кахана в видеообращении в четверг утром.

Небольшое количество паломников столкнулись с полицией в четверг утром в знак протеста против новых мер предосторожности, но инцидент был относительно небольшим по масштабу и быстро закончился.

Мероприятие началось на мрачной ноте в среду вечером перед заходом солнца с панихиды по погибшим на этом месте в прошлом году; были зачитаны их имена и в память о них зажжено 45 свечей. Но после наступления темноты и чтения вечерних молитв празднование Лаг ба-Омер стало выглядеть почти так же, как и в предыдущие годы, хотя с гораздо меньшим количеством людей и гораздо большим количеством баррикад и ограждений. Они не позволяли прихожанам фактически приближаться к могиле, что евреи свободно делали в прошлом. Эти перила, напоминающие те, что используются для направления скота, побудили некоторых паломников обвинить организаторов и полицию в том, что они обращаются с ними «как с животными».

Несмотря на эти первоначальные ворчания, вскоре после 8 часов вечера глава группы боянских хасидов зажег церемониальный костер, чтобы отметить начало праздника, и клезмерский оркестр немедленно запел традиционную песню о Бар Йохай, побудив 16 000 человек на горе сорваться в бешеный танец.

В прежние годы такое веселье продолжалось непрерывно до самого утра. В этом году оно закончилось — или, по крайней мере, было поставлено на паузу — около 21:30, когда среди музыки прозвучало объявление о том, что нужно сойти с горы.

В течение следующих почти двух часов более 10 000 человек спустились вниз, уступив место другой группе паломников, поскольку строго соблюдалось ограничение в 16 000 человек, которым разрешено находиться на одном и том же месте в любой момент времени. Во время этого перехода настроение на горе Мерон сменилось с экстаза на скуку, поскольку люди бесцельно гуляли, ожидая, когда празднества начнутся заново.

Last night, MDA provided medical cover at the #MountMeron festivities with a massive deployment of #medical crews, including: 167 #ambulances, MICUs, helicopters, and more than 200 MDA professionals on foot. MDA closely coordinated with @israelpolice, @102_IL and the @IDF pic.twitter.com/P3UC1izfRY — Magen David Adom (@Mdais) May 19, 2022

Но в то время как большинство участников признали необходимость изменений, чтобы предотвратить повторение прошлогодней катастрофы, многие сетовали на последствия: долгое ожидание на парковках, длительные перерывы без музыки и потерянная общая атмосфера ликования.

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