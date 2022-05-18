Празднование на Мероне: около 2600 человек прибыли на гору

Согласно информации, около 2600 празднующих прибыли сегодня утром в комплекс на горе Мерон для празднования Ла ба-Омер.
Об этом сообщает News Walla.
Кроме того, пробки были зафиксированы на дороге 90 между перекрестком Коразим и перекрестком Лифлет.
Курсор ранее писал, что Матан Кахана восстановлен на посту министра религии. Матан Кахана вернулся к своей должности в правительстве после того, как был вынужден покинуть ее для того, чтобы заменить депутата Йомтоба Калфона на заседании Кнессета.
Также мы сообщали, что полиция находится в состоянии повышенной готовности в преддверии празднования Лаг ба-Омер. Десятки тысяч людей соберутся на гору Мерон в среду вечером, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер, ровно через год после того, как 45 человек были убиты там в трагической человеческой давке.
Мы, кроме того, передавали, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля. Согласно информации, никто не пострадал и не был причинен ущерб. Полиция Израиля начала расследование по этому поводу.