Празднование на Мероне: около 2600 человек прибыли на гору

Также сообщается о сильных пробках на 90 дороге между перекрестком Коразим и перекрестком Лифлет.

Согласно информации, около 2600 празднующих прибыли сегодня утром в комплекс на горе Мерон для празднования Ла ба-Омер.

Об этом сообщает News Walla.

Кроме того, пробки были зафиксированы на дороге 90 между перекрестком Коразим и перекрестком Лифлет.

Курсор ранее писал, что Матан Кахана восстановлен на посту министра религии. Матан Кахана вернулся к своей должности в правительстве после того, как был вынужден покинуть ее для того, чтобы заменить депутата Йомтоба Калфона на заседании Кнессета.

Также мы сообщали, что полиция находится в состоянии повышенной готовности в преддверии празднования Лаг ба-Омер. Десятки тысяч людей соберутся на гору Мерон в среду вечером, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер, ровно через год после того, как 45 человек были убиты там в трагической человеческой давке.