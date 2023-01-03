Предотвращена попытка теракта: в Пещере Патриархов задержана палестинка с ножом

Палестинка попыталась пройти через один из блокпостов, расположенных у входа в Пещеру Патриархов, и на входе достала нож.

Во вторник, 3 января, у входа в Пещеру Патриархов в Хеврон была задержана местная жительница, а в ее сумке был обнаружен нож.

Об этом сегодня сообщили в полиции.

Солдаты пограничной службы арестовали палестинскую девушку, которая пыталась войти в Пещеру Патриархов и достала нож.

Она попыталась пройти через один из блокпостов, расположенных у входа в Пещеру Патриархов. Бойцы пограничной службы, работавшие в пещере, задержали ее после того, как она достала из сумки нож.

Жительница Хеврона палестинского происхождения была задержана, ее вместе с найденным ножом передали следственным силам безопасности.

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