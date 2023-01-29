Предотвращена попытка теракта в поселении Кдумим, где живет Смотрич

СБ ликвидировали вооруженного пистолетом террориста, который пытался проникнуть в поселение Кдумим в Самарии.

В Самарии в поселении Кдумим силы безопасности уничтожили вооруженного пистолетом террориста, пытавшегося проникнуть на территорию населенного пункта. Ликвидация произошла после активации системы безопасности, установленной перед въездом в поселение.

Об этом сообщает 9tv.

В поселении Кдумим проживает глава партии «Религиозный сионизм», министр финансов Бецалель Смотрич. Однако неизвестно, был ли он в своем доме во время попытки нападения.

Сразу после срабатывания системы (примерно в 23.50 субботы, 28 января) жителей Кдумим попросили не выходить из домов. Указанное распоряжение действовало до окончания инцидента.

Это событие стало еще одним в серии нападений за последние два дня:

Теракт в районе Неве-Яаков в Иерусалиме: 6 израильтян убито, 1 гражданка Украины убита, 3 ранено, арабский террорист ликвидирован.

Стрельба в районе Ир Давида в Иерусалиме: 2 тяжелораненых израильтян, 13-летний арабский террорист нейтрализован и легко ранен.

Огнестрельный теракт на перекрестке Альмог. Арабские террористы скрылась, пострадавших нет.

Теракт на КПП Дотан с использованием коктейля Молотова. Арабский террорист ликвидирован.

Автомобильный теракт на перекрестке Тапуах (Самария). Арабский террорист ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

Кроме того, мы писали про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.