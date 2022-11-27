Предотвращено убийство в Ашкелоне: пистолет и дробовик уже были заряжены

Полиция предотвратила запланированное убийство в Ашкелоне, которое преступник собирался «совершить немедленно».

Силы безопасности проводили расследование, позволившее выявить подготовку к убийству.

В ночь на воскресенье был арестован 30-летний жителем Ашкелона, у которого были изъяты автомобиль, заряженный пистолет, дробовик и мобильные устройства.

После тайного расследования, длившегося несколько недель, задержан преступник, связанный с Домерани, преступной организацией на юге страны. Его поймали с поличным, непосредственно перед попыткой совершить убийство.

Полиция не разглашает детали покушения, но подозреваемый будет доставлен в суд для продления содержания под стражей.

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