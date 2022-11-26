Стрельба в Тель-Авиве: женщину ранили из проезжавшего автомобиля

На женщину в Тель-Авиве совершено нападение: из проезжавшего автомобиля раздались выстрелы, в результате которых пострадавшая получила ранения средней тяжести.

На улице Ицхака Саде в Тель-Авиве в субботу вечером прозвучали звуки выстрелов.

Об этом сообщает inn.co.il.

Из проезжающего автомобиля открыли огонь и ранили проходившую мимо женщину. 30-летняя жительница Тель-Авива получила ранения средней степени тяжести.

После оказания помощи ее направили в городскую больницу Ихилов.

По предварительной информации, событие связано с криминальными разборками. Женщина вышла на улицу со своим спутником, а неизвестный вышел из машины и выстрелил в них.

В полиции проинформировали, что им поступило сообщение о стрельбе по пешеходу на улице Сейчас проводится расследование и выясняются обстоятельства произошедшего.

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