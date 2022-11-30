ЦАХАЛ объявил о создании нового пехотного батальона «Пантеры»

Такое решение было принято после многомесячной операции в Иудее и Самарии.

Силы Армии обороны Израиля объявили о создании нового пехотного батальона «Пантеры», который будет дислоцироваться вдоль барьера безопасности на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Такое решение было принято ЦАХАЛом в рамках проекта «Волнорез», для которого привлекаются резервисты, ранее проходившие службу на границах.

Призыв в новый батальон начинается с сегодняшнего дня, 30 ноября, а работать подразделение начнет в следующем году, поскольку солдатам нужно будет в течение шести месяцев пройти подготовку к службе.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным ЦАХАЛа, за последний год благодаря ночным рейдам на территории Иудеи и Самарии, израильским военным удалось предотвратить в среднем 500 терактов. С конца марта им удалось арестовать около 2500 лиц, причастных к террористической деятельности.

Еще мы писали, что более 50 процентов израильтян считает, что ЦАХАЛ должен убивать террористов, даже если они больше не представляют угрозу общественности.

Напомним, новый опрос показал, что, по мнению многих израильтян, ЦАХАЛ должен отказаться от обязательного всеобщего призыва и вместо этого стать добровольной профессиональной армией. В течение последних пяти лет произошло существенное падение поддержки обязательной всеобщей службы среди населения.