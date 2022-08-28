Предупреждение синоптиков: температура достигнет годового максимума

Воскресенье станет самым жарким днем в году. По сообщению синоптиков, экстремальные температуры ожидаются в ближайшие два дня. Врачи призвали пожилых и чувствительных к погоде людей воздержаться от длительного пребывания на жаре.

В воскресенье и понедельник ожидаются самые жаркие дни в году.

Синоптики предупредили об экстремальной жаре в большинстве районов страны.

Иерусалим +36°, Хайфа +30°, Тель-Авив +33°, Беер-Шева +38°, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с.

В прибрежной полосе по мере повышения температуры установится угрожающе жаркая погода с парным эффектом.

В большинстве районов будут преобладать тяжелые и экстремальные тепловые нагрузки, а во второй половине дня вдоль побережья будут дуть сильные северные ветры. Ночью погода будет ясной или переменно облачной.

Врачи рекомендуют больше пить, также воздержаться от продолжительного нахождения на открытом воздухе.

Ранее «Курсор» писал об экстремальной жаре в ближайшие дни и о необходимости быть крайне осторожными.

Наш сайт также сообщал, что мэрия Хайфы объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет». Муниципалитет Хайфы разрешил жителям и гостям города снова отдыхать на одном из самых спокойных пляжей, который был закрыт из-за показателей воды.

Также редакция писала, что в Израиле опубликовали рейтинг самых чистых пляжей. Названы лучшие израильские пляжи, которые в этом году получили оценку «очень чистый». Министерство охраны окружающей среды определило индекс чистоты пляжей, который показал рост показателей по сравнению с прошлым годом.