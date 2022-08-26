Экстремальная жара: в ближайшие дни необходимо быть крайне осторожными

Чувствительным к погоде людям стоит быть очень внимательными в эти дни, поскольку весь Израиль будет страдать от повышенных температур.

Ожидается, что в ближайшие дни Израиль накроет экстремальная жара по всей территории страны.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Стоит избегать нахождения под солнцем и физических нагрузок без необходимости, обязательно пейте больше воды и как можно больше находитесь в прохлаждаемых помещениях. Особо осторожными стоит быть пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

В субботу в горах и во внутренних районах страны будет жарче обычного для сезона, а на побережье – еще жарче. Будет ощущаться чрезмерная тепловая нагрузка. С полудня вдоль побережья будут дуть сильные северные ветры.

В воскресенье снова будет повышение температур. Для большинства районов страны прогноз температур выше, чем обычно для этого сезона, а на побережье ветрено. В большинстве районов будут преобладать тяжелые или экстремальные тепловые нагрузки, а с полудня ожидаются сильные северные ветры вдоль побережья.

В понедельник также для большинства районов страны предупреждают о высоких температурах.

Ранее «Курсор» писал о прогнозе погоды на 26 августа: ясно и слабый ветер.

Наш сайт также сообщал, что мэрия Хайфы объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет». Муниципалитет Хайфы разрешил жителям и гостям города снова отдыхать на одном из самых спокойных пляжей, который был закрыт из-за показателей воды.