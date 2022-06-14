Премьер-министр Италии посетил сегодня Музей Катастрофы и Героизма еврейского народа

16:23, Вчера
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Фото: canva.com

Премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Израиль, где уже провел встречу с премьер-министром Нафтали Беннетом.

Премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Нафтали Беннетом, о чем Беннет сообщил в Twitter.

Также Марио Драги уже посетил Музей Катастрофы и Героизма Еврейского народа в Иерусалиме, его сопровождали  директор музея Дани Даян и министр юстиции Гидеон Саар.

Фото опубликовал телеграм-канал Израиль по-русски.

Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден  Визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян. Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.

Также мы сообщали, что в израильских посольствах повышен уровень опасности после убийства в Тегеране офицера КСИР. Израиль предупредил посольства по всему миру о повышении боевой готовности в связи с убийством офицера КСИР в Иране.

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Автор материала:
Кати Адхам
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