Премьер-министр Италии посетил сегодня Музей Катастрофы и Героизма еврейского народа

Премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Израиль, где уже провел встречу с премьер-министром Нафтали Беннетом.

Премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Нафтали Беннетом, о чем Беннет сообщил в Twitter.

ברוך הבא לישראל ידידי, ראש ממשלת איטליה, מריו דראגי Benvenuto in Israele, mio amico Mario Draghi, Primo Ministro italiano pic.twitter.com/M1zzTnHQNk — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 14, 2022

Также Марио Драги уже посетил Музей Катастрофы и Героизма Еврейского народа в Иерусалиме, его сопровождали директор музея Дани Даян и министр юстиции Гидеон Саар.

Фото опубликовал телеграм-канал Израиль по-русски.