Премьер-министр Италии посетил сегодня Музей Катастрофы и Героизма еврейского народа

Премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Нафтали Беннетом, о чем Беннет сообщил в Twitter.
ברוך הבא לישראל ידידי, ראש ממשלת איטליה, מריו דראגי
Benvenuto in Israele, mio amico Mario Draghi, Primo Ministro italiano pic.twitter.com/M1zzTnHQNk
— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 14, 2022
Также Марио Драги уже посетил Музей Катастрофы и Героизма Еврейского народа в Иерусалиме, его сопровождали директор музея Дани Даян и министр юстиции Гидеон Саар.
Фото опубликовал телеграм-канал Израиль по-русски.
Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден Визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян. Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.
Также мы сообщали, что в израильских посольствах повышен уровень опасности после убийства в Тегеране офицера КСИР. Израиль предупредил посольства по всему миру о повышении боевой готовности в связи с убийством офицера КСИР в Иране.