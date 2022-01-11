Премьер-министр Израиля вновь высказался по поводу ядерного соглашения Ирана

Беннет заявил: «Мне важно здесь четко и недвусмысленно сказать: Израиль не является участником соглашений. Израиль не связан тем, что будет написано в соглашениях, если они подписаны. Израиль будет сохранять неограниченную свободу действий везде и всегда».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в понедельник утром принял участие в заседании министерства иностранных дел и обороны Кнессета, подчеркнув, что Израиль не обязан соблюдать ядерное соглашение, заключенное другими странами с Ираном.

Об этом сообщает Israel National News.

«Я придаю большое значение парламентскому надзору со стороны Кнессета за работой правительства во всех областях, особенно в самой священной из всех — национальной безопасности Израиля», — начал Беннет. «Положение с национальной безопасностью Израиля хорошее и укрепляется, но оно не лишено проблем, о которых мы расскажем позже».

«Первостепенное значение в этом году имеет стабилизация израильской системы. Израильская система ухудшалась в течение нескольких лет, что серьезно подорвало национальную безопасность Израиля во всех ее аспектах. Мы стабилизировали систему, мы приняли бюджет, израильская экономика сильна и растет примерно на 7% благодаря нашей политике против блокировок, которая позволила экономике вернуться к нормальной жизни. Благодаря этому росту мы берем довольно значительную сумму денег и инвестируем в усиление ЦАХАЛа и всего силового ведомства».

«Я бы сказал, что это усиление, которого мы не видели уже много лет», — сказал Беннетт. «Это укрепление важно для нашего существования, и я очень доволен этим и полон решимости завершить его быстро».

Он добавил, что Иран — «голова змеи», и что Израиль строит непрерывный наступательный план, а не оборонительный.



«Мы днем ​​и ночью имеем дело с Ираном и мы меняем восприятие на продолжающееся наступление, а не только оборону. Мы обеспокоены ядерными переговорами, и я подчеркиваю: Израиль не является участником соглашений и не привержен тому, что в них написано».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что США предупреждает Иран о последствиях в случае нападения на американцев.

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