Премьера детского мультфильма обернулась в Израиле массовыми беспорядками

Свидетели сообщили о беспорядках в кинотеатрах Ришон ле-Циона, Рамат-Гана, а в Модиине администрация остановила показ, когда толпа подростков выскочила на сцену перед экраном.

Премьерный показ очередного мультфильма из серии о «Миньоны» в израильских кинотеатрах привел к массовым беспорядкам среди детей и подростков.

Так, дети подхватили новый челлендж из социальной сети TikTok. Они пришли на премьеру мультфильма в нарядных костюмах и платьях.

Во время показа они начала кричать, разбрасывать попкорн, плясать, а также петь израильский гимн «А-Тиква».

Все это происходило ради того, чтобы опубликовать эффектное видео в TikTok.

По словам свидетелей, подобное происходило в кинотеатрах Ришон ле-Циона, Рамат-Гана, а в Модиине администрация остановила показ, когда толпа подростков выскочила на сцену перед экраном.

На место пришлось вызвать полицию, а администрации сети кинотеатров Синема-Сити увеличить количество охранников.

Важно, что, несмотря на беспорядки, популярный мультфильм показывают кинотеатрах, однако найти билеты проблематично из-за большого спроса.

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