Пресс-служба МАДА: о страшной аварии с автобусом в Иерусалиме

В результате страшной аварии автобуса, у которого на полном ходу отказали тормоза, пострадали люди, находившиеся на тротуаре.

После поднятия автобуса под ним была обнаружена 7-летняя девочка без признаков жизни, медики МАДА констатировали ее смерть.

Также погибла 30-летняя женщина и 3-летний ребенок.

Медики и фельдшеры МАДА оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу Шаарей Цедек и Хадасса Эйн Керем, 6 раненых, в том числе: 1 в тяжелом состоянии, (молодая женщина около 21 года), двое в состоянии средней степени, в том числе мальчик около 6 лет, и трое легко раненых, в том числе мальчик около 4 лет и годовалый ребенок.

Парамедики МАДА Натаниэль Лифшиц и Бар Эзер рассказали: «Это шокирующая авария, под кузовом автобуса мы увидели женщину около 30 лет и малыша около 3 лет, лежащих без сознания, с тяжелыми травмами. Мы провели медицинские процедуры, у них не было признаков жизни, и через короткое время мы должны были установить их гибель. Также под автобусом застряла девочка около 7 лет. Мы должны были добраться до нее, она была без сознания. После подъема автобуса она была извлечена без признаков жизни, и мы констатировали ее смерть. На тротуаре рядом с задней частью автобуса лежала молодая женщина около 21 года в полном сознании, у нее были серьезные ушибы на конечностях, мы оказали ей жизненно важную медицинскую помощь и срочно эвакуировали ее в больницу Шааре Цедек, так как она находилась в неустойчивом состоянии, а кроме того мы эвакуировали 2 раненых, мальчика около 6 лет в состоянии средней степени тяжести с ушибами головы, живота и конечностей и женщину 47 лет в легком состоянии с ушибами на конечностях, и мы эвакуировали 24-летнюю женщину, 4-летнего мальчика и годовалого ребенка в легком состоянии с ушибами на голове и конечностях в больницу Хадасса».

Всего в серьезной аварии:

3 погибших,

один человек в тяжелом состоянии,

двое в состоянии средней тяжести,

3 легко раненых.

Мы сообщали об аварии в Иерусалиме: автобус потерял управление и въехал в толпу. В районе Кирьят Бельз произошла страшная авария, когда автобус на полном ходу въехал в находившихся рядом людей. Сообщается о погибших, спасатели достают пострадавших из-под автобуса.

«Курсор» писал, что женщина погибла, а девочка в коме: подробности ДТП возле Кфар-Йоны. На шоссе возле Кфар-Йоны столкнулся легковой автомобиль с грузовиком, в результате аварии травмы получили пять человек.

Наш сайт сообщал ранее, что двое израильтян погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рамсгейте (Англия). По предварительным данным, несколько пешеходов были сбиты автомобилем, который съехал с дороги. Двое израильтян погибли на месте, еще несколько раненых израильтян были эвакуированы в больницу.