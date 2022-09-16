Президент Чили отказался принять посла Израиля: в МИДе сделали заявление

Министерство иностранных дел прокомментировало отказ Чили принять израильскую верительную грамоту.
«Израиль серьезно относится к вызывающему недоумение и беспрецедентному поведению Чили. Это серьезно вредит отношениям между странами. Посол Чили в Израиле будет вызван к директору министерства иностранных дел в воскресенье и ему объявят выговор».
Напомним, что президент Чили Габриэль Борич, известный своими антиизраильскими взглядами, отказался принять израильского посла Гиля Арзели для вручения верительных грамот.
После этого МИД Чили принес извинения послу и пообещал, что такие случаи больше не повторятся. Сама церемония вручения грамот перенесена на октябрь.
Как ранее писал Курсор, минобразования и МИД Израиля проведут для ведущих представителей системы просвещения Украины курс, в основу которого легли накопленные Израилем знания и опыт касаемо действия в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, министерство иностранных дел Израиля отправило группу, которая должна расследовать утверждения о серьезных нарушениях в посольстве в Марокко, касающиеся сексуальных домогательств.