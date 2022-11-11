Президент Герцог обвинил Хадаш-Тааль в поддержке террористов

«Все, что свидетельствует о поддержке террористических актов — неприемлемо», — заявил Ицхак Герцог во время встречи с Хадаш-Тааль.

На встрече с арабскими партиями Герцог заявил, что член партии Хадаш-Тааль Аида Тома-Сулейман продемонстрировала поддержку террористов.

На встрече Герцога с Хадаш-Тааль арабская партия не рекомендовала ни одного кандидата, а депутат от Хадаш Аида Тома-Сулейман заявила, что ее партия обеспокоена тем, что в формирующуюся коалицию войдут «люди, которые ранее были осуждены за поддержку терроризма» и «буквально вчера присутствовавшие на мемориале Кахане».

Такой состав нового правительства «не дает партии спать по ночам».

Герцог в ответ заявил, что «в разгар предвыборной кампании именно вы продемонстрировали поддержку террористов. Это то, что неприемлемо для израильской общественности».

Тома-Сулейман ответила: «Я думаю, что неправильно возлагать на меня ответственность за результаты выборов, когда, к сожалению, еврейская общественность проголосовала так, как на этот раз. Я не думаю, что зашла слишком далеко».

Герцог заявил: «Каждая сторона должна посмотреть в зеркало, в конечном счете, как граждане Государства Израиль. … Вы не можете просто винить в этом одну сторону».

Позже он сказал, что «все, что свидетельствует о явной поддержке террористических актов, неприемлемо, это должно быть усвоено. … В конце концов, убийство есть убийство, террор есть террор».

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