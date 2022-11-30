Прибыль Рами Леви упала на 44 процента, несмотря на рост продаж

Сеть продуктовых магазинов «Рами Леви» заявила, что в третьем квартале 2022 года ее продажи выросли на 7,8 процента. Но снижение операционной прибыльности, а также скачок финансовых расходов повлияли на строку чистой прибыли, которая составила 23,7 миллиона шекелей.

Об этом сообщает издание Calcalist.

После публикации отчетности компания объявила о выплате дивидендов в размере 36 миллионов шекелей. В «Рами Леви» рассказали, что увеличение продаж, зарегистрированное группой в различных секторах в третьем квартале 2022 года, не помогло чистой прибыли, которая сократилась за этот период на 43,8 процента до 23,7 млн шекелей.

Продажи продуктовой сети за квартал выросли на 4,7 процента до 1,54 млрд шекелей. Это связано за открытием новых магазинов, а также увеличением продаж в этих точках на 3,3 процента.

«Курсор» писал ранее, что торговая сеть «Тив Таам» в третьем квартале 2022 года заработала только 13 миллионов шекелей, что на 34 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А выручка упала на 3 процента, составив всего 400 миллионов шекелей.

Еще мы писали, что израильский производитель аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries (IAI) отметила, что у нее самый высокий квартальный портфель заказов за всю историю, который составил около 15,8 млрд долларов.