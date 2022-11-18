Израильская компания заявила о «самом прибыльном периоде в истории аэрокосмической отрасли»

Компания IAI отметила, что у нее самый высокий квартальный портфель заказов за всю ее историю, составивший около 15,8 млрд долларов.

Израильский производитель аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries (IAI) опубликовал свой квартальный отчет за третий квартал 2022 года, в котором сообщается: «Самый прибыльный период в истории аэрокосмической отрасли : чистая прибыль выросла на 54% и составила примерно 202 миллиона долларов». Кроме того, у компании высокий квартальный портфель заказов за всю ее историю, составивший около 15,8 млрд долларов по сравнению с 13,4 млрд долларов в конце прошлого года.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным рейтинговой компании Ma’alot S&P, рейтинг IAI в этом году повысился со «стабильного» до «позитивного».

«IAI представляет еще один квартал с рекордными показателями по всем параметрам в истории компании за первые три квартала. Это самый прибыльный период в истории компании, и мы представляем чистую прибыль в размере 202 млн долларов, что представляет собой скачок производительности на 54%. Значительное увеличение прибыльности компании связано с интенсивной и впечатляющей деятельностью компании в Израиле и за рубежом. Компания продолжает набирать обороты во всех направлениях бизнеса. В последние месяцы аэрокосмическая отрасль получила ряд стратегических проектов, которые представляют собой технологические и операционные прорывы и демонстрируют силу компании как глобального пионера», — сказал генеральный директор IAI Боаз Леви.

«Нестабильность безопасности во всем мире создает спрос на наши системы, которые продолжают доказывать себя перед всеми конкурентами, и поэтому мы продолжаем свое присутствие на всех выставках по всему миру, где укрепляем существующую и строим инфраструктуру для следующие направления, как и на прошлой неделе, с нашим участием в авиационной выставке в Бахрейне, где мы представили коллегам и другим предпринимателям со всего мира возможности аэрокосмической отрасли, которую она ведет, расширяет и совершенствует на протяжении семидесяти лет», — сказал председатель IAI Амир Перец.

Компания IAI сообщила о движении денежных средств за первые девять месяцев 2022 года в размере около 675 млн долларов, увеличении чистой прибыли на 54% за тот же период с примерно 131 млн долларов в 2021 году до 202 млн долларов в 2022 году и увеличении примерно на 135% в чистая прибыль с 31 млн долларов в прошлом году до примерно 73 млн долларов в этом году.

Компания также сообщила о росте EBITDA на 31% за первые девять месяцев 2022 года с примерно 361 млн долларов за тот же период прошлого года до примерно 473 млн долларов. Кроме того, показатель EBITDA в третьем квартале 2022 года вырос со 109 млн долларов (около 10,5% продаж) в 2021 году до примерно 163 млн долларов (около 13,1% продаж) в 2022 году.

IAI сообщила об увеличении операционной прибыли с примерно 190 млн долларов (около 5,9% продаж) за первые девять месяцев 2021 года до примерно 304 млн долларов (около 8,4% продаж) за первые девять месяцев 2022 года, а также увеличение операционной прибыли с 52 млн долларов (около 5% продаж) в 3 квартале 2021 года до примерно 100 млн долларов (около 8,1% продаж) в 3 квартале 2022 года.

Компания также сообщила об увеличении валовой прибыли примерно с 500 млн долларов (около 16% от продаж) за первые девять месяцев 2021 года до примерно 647 млн долларов ​​(около 18% от продаж) за первые девять месяцев 2022 года, а также увеличение валовой прибыли на 48% с примерно 149 млн долларов (около 14% продаж) в третьем квартале 2021 года до примерно 220 млн долларов (около 18% продаж) в третьем квартале 2022 года.

Ранее Курсор писал, что Израиль официально вводит в эксплуатацию корабельную версию «Железного купола». Система C-Dome, разработанная концерном Rafael, в прошлом месяце успешно завершила испытания на борту корвета класса Sa’ar 6, имитируя угрозы, с которыми может столкнуться на море в будущем.

Также Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов. Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.

Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе.