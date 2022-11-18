Израильская компания заявила о «самом прибыльном периоде в истории аэрокосмической отрасли»

Израильский производитель аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries (IAI) опубликовал свой квартальный отчет за третий квартал 2022 года, в котором сообщается: «Самый прибыльный период в истории аэрокосмической отрасли : чистая прибыль выросла на 54% и составила примерно 202 миллиона долларов». Кроме того, у компании высокий квартальный портфель заказов за всю ее историю, составивший около 15,8 млрд долларов по сравнению с 13,4 млрд долларов в конце прошлого года.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По данным рейтинговой компании Ma’alot S&P, рейтинг IAI в этом году повысился со «стабильного» до «позитивного».
«IAI представляет еще один квартал с рекордными показателями по всем параметрам в истории компании за первые три квартала. Это самый прибыльный период в истории компании, и мы представляем чистую прибыль в размере 202 млн долларов, что представляет собой скачок производительности на 54%. Значительное увеличение прибыльности компании связано с интенсивной и впечатляющей деятельностью компании в Израиле и за рубежом. Компания продолжает набирать обороты во всех направлениях бизнеса. В последние месяцы аэрокосмическая отрасль получила ряд стратегических проектов, которые представляют собой технологические и операционные прорывы и демонстрируют силу компании как глобального пионера», — сказал генеральный директор IAI Боаз Леви.
«Нестабильность безопасности во всем мире создает спрос на наши системы, которые продолжают доказывать себя перед всеми конкурентами, и поэтому мы продолжаем свое присутствие на всех выставках по всему миру, где укрепляем существующую и строим инфраструктуру для следующие направления, как и на прошлой неделе, с нашим участием в авиационной выставке в Бахрейне, где мы представили коллегам и другим предпринимателям со всего мира возможности аэрокосмической отрасли, которую она ведет, расширяет и совершенствует на протяжении семидесяти лет», — сказал председатель IAI Амир Перец.
Компания IAI сообщила о движении денежных средств за первые девять месяцев 2022 года в размере около 675 млн долларов, увеличении чистой прибыли на 54% за тот же период с примерно 131 млн долларов в 2021 году до 202 млн долларов в 2022 году и увеличении примерно на 135% в чистая прибыль с 31 млн долларов в прошлом году до примерно 73 млн долларов в этом году.
Компания также сообщила о росте EBITDA на 31% за первые девять месяцев 2022 года с примерно 361 млн долларов за тот же период прошлого года до примерно 473 млн долларов. Кроме того, показатель EBITDA в третьем квартале 2022 года вырос со 109 млн долларов (около 10,5% продаж) в 2021 году до примерно 163 млн долларов (около 13,1% продаж) в 2022 году.
IAI сообщила об увеличении операционной прибыли с примерно 190 млн долларов (около 5,9% продаж) за первые девять месяцев 2021 года до примерно 304 млн долларов (около 8,4% продаж) за первые девять месяцев 2022 года, а также увеличение операционной прибыли с 52 млн долларов (около 5% продаж) в 3 квартале 2021 года до примерно 100 млн долларов (около 8,1% продаж) в 3 квартале 2022 года.
Компания также сообщила об увеличении валовой прибыли примерно с 500 млн долларов (около 16% от продаж) за первые девять месяцев 2021 года до примерно 647 млн долларов (около 18% от продаж) за первые девять месяцев 2022 года, а также увеличение валовой прибыли на 48% с примерно 149 млн долларов (около 14% продаж) в третьем квартале 2021 года до примерно 220 млн долларов (около 18% продаж) в третьем квартале 2022 года.
Ранее Курсор писал, что Израиль официально вводит в эксплуатацию корабельную версию «Железного купола». Система C-Dome, разработанная концерном Rafael, в прошлом месяце успешно завершила испытания на борту корвета класса Sa’ar 6, имитируя угрозы, с которыми может столкнуться на море в будущем.
Также Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов. Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.
Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе.
Также Курсор информировал о том, что министерство обороны Израиля и компания AEROTOR совместно разрабатывают грузовой беспилотник, который предполагается использовать в качестве центральной логистической системы в ЦАХАЛе.
Напомним, что израильская компания SpearUAV, специализирующаяся на производстве мультикоптеров для военных задач разведки, представила свою новинку — боевой дрон VIPER.