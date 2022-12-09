Раскрыта личность подозреваемого, совершавшего сексуальные преступления в интернате возле Хадеры

В начале недели в израильскую полицию поступила жалоба о сексуальных преступлениях, совершенных в отношении трех жертв в период с 1998 по 2008 год, когда они были несовершеннолетними. В жалобе указывалось, что преступления совершил взрослый, который в то время работал инструктором в школе-интернате, где они учились. Интернат расположен в районе Шарона возле Хадеры.

В ходе следствия поступило еще два заявления на того же подозреваемого.

Тщательное и кропотливое расследование, проведенное полицией Хадеры, привело к аресту подозреваемого в минувшую среду у него дома. Были изъяты технологические устройства и многочисленные улики, связывающие подозреваемого с подозрениями против него.

Мировой суд в Хадере продлил его содержание под стражей до следующего вторника, а также разрешил публикацию имени подозреваемого — Хаим Дадон Тал, 54 года, житель Хариша.

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המשטרה עצרה ביום רביעי האחרון את חיים דדון טל, תושב חריש בן 54 בחשד לביצוע עבירות מין חמורות נגד 3 קטיני בין השנים 1998-2008

(מיכל וסרמן) צילום: דוברות המשטרה pic.twitter.com/eUOiQJUEtT — כאן חדשות (@kann_news) December 9, 2022

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