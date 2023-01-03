«Приведет к кровопролитию»: Наама Лазими осудила действия Бен-Гвира

Депутат Кнессета назвала Бен-Гвира «пироманьяком» после его скандального восхождения сегодня утром на Храмовую гору.

Депутат Кнессета Наама Лазими резко выступила против демонстративного восхождения на Храмовую гору Бен-Гвира, которого просили отказаться от этого намерения, чтобы не допустить эскалации.

Наама Лазими заявила: «Уполномоченный ранее говорил, что Бен-Гвир был тем, кто спровоцировал операцию Стенной гвардии, а сегодня утром мы как никогда понимаем, что интерес нового министра — не национальная безопасность, а сила ради агитации».

Она уверена, что такая агитация «приведет к насилию и кровопролитию».

«Мы должны сделать все, чтобы этот пироманьяк не угрожал национальной безопасности и не заставлял нас платить высокую цену за свои провокации», — жестко заявила Лазими.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору: как все прошло. Ранее Нетаниягу попросил Бен-Гвира отложить восхождение на Храмовую гору, чтобы избежать эскалации в регионе.

Еще редакция информировала, что Палестинская автономия обратилась к Байдену по вопросу Храмовой горы. В связи с восхождением Бен-Гвира на Храмовую гору в регионе опасаются усиления конфликтов, вплоть до запуска ракет из сектора Газа.

Также мы сообщали, что новый министр национальной безопасности рассказал, как вернет спокойствие на улицы. Бен-Гвир настаивает на том, чтобы не сообщать своих рабочих планов, пока не обсудит их с комиссаром полиции.