Призывал к убийству евреев: полиция задержала жителя Шуафата по подозрению в терроризме

Окружной суд Иерусалима прошлой ночью арестовал 18-летнего подозреваемого, жителя лагеря беженцев Шуафат, по подозрению в принадлежности к террористической организации после того, как он дал интервью в статье в СМИ, выступив с подстрекательством и заявив, что поддерживает террористическую организацию ХАМАС и призывал к убийству евреев.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Иерусалима.
Задержанный подозреваемый был доставлен на допрос по подозрению в принадлежности к террористической организации, и во время задержания и допроса он утверждал, что хочет быть «мучеником».
Подозреваемый будет доставлен в суд сегодня утром для продления его содержания под стражей.
«Мы серьезно относимся к любому акту подстрекательства, угроз, поддержки террористических организаций или идентификации с ними. Мы продолжим принимать меры против этих преступников и правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности», — сказпли в полиции.
Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети.
Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате.