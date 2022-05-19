Призывал к убийству евреев: полиция задержала жителя Шуафата по подозрению в терроризме

Полиция Израиля задержала подозреваемого, жителя лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, по подозрению в принадлежности к террористической организации и в свете его заявлений в интервью СМИ.

Окружной суд Иерусалима прошлой ночью арестовал 18-летнего подозреваемого, жителя лагеря беженцев Шуафат, по подозрению в принадлежности к террористической организации после того, как он дал интервью в статье в СМИ, выступив с подстрекательством и заявив, что поддерживает террористическую организацию ХАМАС и призывал к убийству евреев.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Иерусалима.

Задержанный подозреваемый был доставлен на допрос по подозрению в принадлежности к террористической организации, и во время задержания и допроса он утверждал, что хочет быть «мучеником».

Подозреваемый будет доставлен в суд сегодня утром для продления его содержания под стражей.

«Мы серьезно относимся к любому акту подстрекательства, угроз, поддержки террористических организаций или идентификации с ними. Мы продолжим принимать меры против этих преступников и правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности», — сказпли в полиции.

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети.

Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате.