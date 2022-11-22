Продавали «проблемные» жевательные резинки: популярный бренд обратился к покупателям

Компания Life сообщает своим покупателям, купившим «жевательную резинку без сахара» с различными вкусами из серии продуктов «Life Wellness», что на этикетке продукта отсутствует важное предупреждение.

Компания Life сообщила своим покупателям, купившим «жевательную резинку без сахара» с различными вкусами из серии продуктов «Life Wellness», что на этикетке продукта отсутствует предупреждение — «чрезмерное потребление может вызвать повышенную активность кишечника». Такое предупреждение требуются по правилам для охраны здоровья населения (маркировка пищевых продуктов, содержащих отдельные виды подсластителей) 2018-2018 гг., вступивших в силу с 1 января 2021 г. Маркировка обязательна только для продукции, содержащей заменители сахара.

Продукция производится «Indco Batalia», ее официальный дистрибьютор «Super-Pharm» (Israel) Ltd. и продается под торговой маркой «Life».

Номера штрих-кодов продуктов, на которые распространяется это уведомление:

Фруктовая жевательная резинка «Life» без сахара с витамином С, 45 шт. (63 г) — 7290109440699 Жевательная резинка «Life» с мягким вкусом мяты без сахара с кальцием 45 шт (63 г) — 7290109440682

Жевательная резинка «Life» со вкусом винограда, без сахара, с кальцем» 45 шт. (63 г) — 7290109440705

Жевательная резинка «Life Wellness» со вкусом ягод, без сахара 45 шт (63 г) — 7290111593543

Фруктовая жевательная резинка «Life Wellness» со вкусом тути-фрути, без сахара» 45 шт. (63 г) – 7290111593550

Жевательная резинка «Life» со вкусом лимона и имбиря, без сахара, с витамином С 45 шт (63 г) – 7290111594694

«Из-за обязательств соблюдать правила, осторожности и ответственности перед нашими клиентами мы добавляем отсутствующее предупреждение на этикетке и работаем в координации со службой контроля качества продуктов питания при минздраве, чтобы добавить необходимую маркировку на соответствующие продукты. Мы подчеркиваем, что продукты безопасны в использовании и могут быть употреблены по назначению. Покупатели, которые приобрели продукты из списка, на которых отсутствует предупреждение, могут вернуть продукты либо в неоткрытой коробке, либо в открытой коробке, в один из магазинов сети и получить кредит в магазине или полный возврат средств в обмен на возврат, по решению заказчика. Объявление согласовано со службой контроля качества продуктов питания при минздраве», — сообщили в компании.

По любым вопросам можно обращаться на горячую линию службы поддержки клиентов Super-Pharm по телефону 09-9725151

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