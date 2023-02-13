Кнессет одобрил первый раздел судебной реформы

Кнессет в понедельник, 13 февраля, одобрил в первом чтении первый раздел судебной реформы.

Он касается изменения порядка избрания судей и запрете Верховному суду признавать недействительными основные законы Кнессета.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.