Профсоюз учителей пригрозил новыми протестами

Педагоги обещают, что «борьба будет возобновлена ​​в ближайшем будущем и будет длиться долго».

Председатель Ассоциации учителей Израиля Ран Эрез разослал всем директорам и учителям средних школ обращение с призывом присоединиться к новым протестам в связи с невыполнением Минфином своих обязательств перед педагогами.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Суд обязал государство вести с нами интенсивные, непрерывные переговоры … для подписания с нами коллективного договора с целью улучшения заработной платы и условий труда учителей. До момента написания этих строк Минфин никаких переговоров с нами не вел. Из разговора, который у нас был с ними 10 января, нам стало ясно, что в настоящее время они не намерены вести переговоры», — говорит Эрез.

По его словам, «в свете вышеизложенного нам придется возобновить борьбу, и мы рассматриваем возможность отмены заключенного нами трудового мира».

«Поэтому мы советуем вам … не продлевать контракты с различными поставщиками услуг, такими как организаторы поездок и т. д., поскольку на этот раз мы не будем рассматривать возможность заключения с ними договоров. В любом случае, если вы подписываете контракт, важно убедиться, что в него включен пункт, который позволяет отменить или отложить мероприятие из-за санкций, забастовки или форс-мажора, не нанося, таким образом, финансового ущерба школам», — говорится в письме.

Председатель Ассоциации учителей также отметил, что «если вы, менеджеры, продолжите подписывать контракты, как раньше, вас могут втянуть в финансовые расходы».

«Исходя из приобретенного нами опыта, нет сомнения, что борьба будет возобновлена ​​в ближайшем будущем и будет длиться долго», — написал Эрез.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года между министерством финансов и просвещения и главой профсоюза учителей Израиля наконец-то было достигнуто соглашение, которое положит конец забастовкам и конфликтам, по крайней мере до 2026 года.

Отмечалось, что стороны достигли компромисса и после длительных переговоров окончательный текст соглашения передали на утверждение юридического советника правительства.

Так, согласно утвержденным условиям, начинающий педагог будет получать заработную плату в размере 9 тысяч шекелей. Прибавку в 1100 шекелей получат все учителя.

После трехлетнего стажа работы в учебном заведении учитель будет получать единовременную выплату в размере 10 тысяч шекелей за преданность своей образовательной деятельности.

Начинающему директору учебного заведения будут платить 19 тысяч шекелей. Еще стороны согласовали, что 7500 педагогов по определенным дисциплинам будут наняты с персональными договорами.

Также Курсор информировал о том, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.