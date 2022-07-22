Прогноз погоды на 23 июля: солнечно и тепло

Завтра на всей территории Израиля будет теплая, солнечная погода. Завтра на большей части территории страны не ожидается особых изменений температуры окружающей среды, ясно, слабый ветер.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +35°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 23 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 29°С.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые считают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата.

Также наш сайт писал, что NASA начнет изучать влияние песчаной пыли на изменение климата.

Еще напомним, что в Израиле хотят создать национальный «калькулятор» изменения климата.