Прогноз погоды на 24 июля: небольшое потепление

Специалисты дали прогноз, согласно которому осадков в Израиле не ожидается. В воскресенье будет солнечно и жарко.

В воскресенье, 24 июля, во внутренних районах страны температура воздуха немного повысится. Правда, согласно прогнозу синоптиков, лишь в пределах 1-2 градусов по Цельсию. В районе Беэр-Шеви ожидается небольшая облачность. В целом серьезных изменений погоды, по сравнению с предыдущими днями, не будет.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +34°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +28°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 24 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученыесчитают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата.

Также наш сайт писал, что NASA начнет изучать влияние песчаной пыли на изменение климата.

Еще напомним, что в Израиле хотят создать национальный «калькулятор» изменения климата.