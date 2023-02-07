Прогноз погоды на среду, 8 февраля: пасмурно, возможны дожди

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Синоптики предупредили о вероятности дождей, при этом температура останется без изменений.

Гидрометцентр информирует, что в среду на большей части территории страны температура без изменений, облачно, возможен дождь, умеренный ветер до 5.6 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: пасмурно, дожди, +6°С днем, +2°С ночью;

Тверия: пасмурно, дожди, +9°С днем, +5°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +14°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: облачно, +12°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: пасмурно, дожди, +11°С днем, +7°С ночью;

Эйлат: облачно, +18°С днем, +9°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 8 февраля составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Курсор писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного. Также мы информировали, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений.

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Автор материала: Орли Шендт