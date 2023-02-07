Прогноз погоды на среду, 8 февраля: пасмурно, возможны дожди

Гидрометцентр информирует, что в среду на большей части территории страны температура без изменений, облачно, возможен дождь, умеренный ветер до 5.6 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: пасмурно, дожди, +6°С днем, +2°С ночью;
- Тверия: пасмурно, дожди, +9°С днем, +5°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +14°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: облачно, +12°С днем, +7°С ночью;
- Беэр Шева: пасмурно, дожди, +11°С днем, +7°С ночью;
- Эйлат: облачно, +18°С днем, +9°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 8 февраля составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.
Также мы информировали, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений.