Прогноз погоды в Израиле на 3 июля: ясно и тепло

Фото: Miriam Alster/FLASH90

Согласно прогнозу синоптиков, на пляжах Средиземного и Красного морей будет легкое волнение и небольшие волны. Температура воздуха будет высокой.

Согласно новому прогнозу, существенных изменений в погоде не предвидится. В Израиле будет преимущественно ясная и теплая погода. Температура окружающей среды также будет в пределах нормы. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +24°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 3 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 28°С. Ранее наш сайт сообщал, что ученые приблизились к разгадке тайны последнего ледникового периода. Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, как можно спасти Землю от глобального потепления.

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Автор материала: Аарон Кальвин