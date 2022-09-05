Шекель продолжает падать по отношению к доллару

Сегодня утром курс шекеля к доллару преодолел порог в 3,4 шекеля за доллар, поскольку рынки «переваривают» перспективу повышения процентных ставок в США и их сохранения на этом уровне.

Фондовые рынки в США сегодня закрыты в связи с Днем труда, но на валютном рынке неделя началась бурно. Обменный курс шекеля к доллару в настоящее время на 0,93% выше репрезентативного курса пятницы и составляет 3,4068 шекеля за доллар. Курс шекеля к евро снизился на 0,07% до 3,37 шекеля за евро.

Об этом сообщает Globes.

В настоящее время шекель стабилен по отношению к фунту стерлингов на уровне 3,89 шекеля за фунт стерлингов. Сегодня в 14:30 будет объявлен победитель конкурса на лидерство в Консервативной партии, а значит, и следующий премьер-министр Великобритании. Согласно опросам общественного мнения, Бориса Джонсона на этом посту заменит министр иностранных дел Лиз Трасс. Ее соперником на выборах является бывший канцлер казначейства Риши Сунак.

Можно было ожидать, что повышение процентной ставки на 0,75% в конце августа укрепит шекель, но на самом деле с тех пор шекель значительно ослаб. На прошлой неделе он обесценился на 3% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Израиля. Ответ на загадку, по-видимому, кроется в воинственной речи председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле неделю назад. Решимость, которую он выразил в борьбе с инфляцией, привела к возобновлению спада на рынках капитала и повышению ожиданий относительно процентных ставок в США.

Ведущий аналитик Capital Markets Йонатан Кац считает, что шекель продолжит обесцениваться в ближайшие месяцы.

«Похоже, что рынки пока будут продолжать нервничать, поскольку они усвоили тот факт, что ставка Федеральной резервной системы поднимется выше 4% в начале 2023 года и будет оставаться на этом уровне в течение некоторого времени. Мы предполагаем, что шекель будет продолжат обесцениваться в течение следующих нескольких месяцев. Следовательно, наш 12-месячный прогноз инфляции был пересмотрен в сторону повышения с 2,5% до 2,7%», — сказал эксперт.

Одним из важных факторов ослабления шекеля по отношению к доллару является падение на фондовых рынках США. Это приводит к тому, что долларовая подверженность израильских финансовых учреждений, инвестирующих в эти рынки, падает, что вынуждает их покупать доллары и продавать шекели на валютном рынке, чтобы поддерживать заранее установленный уровень подверженности риску. В последние годы курс шекеля к доллару тесно коррелирует с фондовыми индексами США.

Ранее Курсор писал, что шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины. В среду шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.

Наша редакция писала, что шекель восстанавливается. Шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро.

Курсор также сообщал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США.

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