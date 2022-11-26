Пропавшую женщину из Реховота нашли мертвой

Вчера полиция объявила о ее отсутствии и обратилась к общественности за помощью.

Некоторое время назад в субботу силы полиции обнаружили пропавшую Хану Фридман из Реховота на открытой местности в городе. Она была бездыханной.

Вчера полиция объявила о ее отсутствии и обратилась к общественности с просьбой помочь найти ее местонахождение. Со вчерашнего дня в городе были проведены обширные обыски силами полиции, Израильским кинологическим подразделением, многими добровольцами и членами семей.

На данный момент не ясно, есть ли связь с преступлениями или она заблудилась и замерзла насмерть. Ее тело было передано в Институт судебной медицины.

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