На шоссе 85 столкнулся грузовик с двумя автомобилями, есть пострадавшие

В субботу, 26 ноября, на шоссе 85 возле от Кармиэля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает издание Maariv.

На дороге столкнулся грузовик с двумя легковыми автомобилями. В аварии 59-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а двое других получили легкие ранения. На место инцидента приехала бригада медицинских работников, которая оказала пострадавшим первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинский центр «Галилеи» в Нагарии.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в Тель-Авиве на улице Ярет вследствие автокатастрофы пострадали 19-летний мотоциклист и два мальчика, которые были на электровелосипедах.

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Напомним, что на дорогах Израиля продолжают погибать дети, поскольку они являются одной из самых уязвимых категорий пешеходов. Ассоциация «Зеленый свет» проанализировала данные Центрального статистического бюро за последние пять лет, и назвала города, в которых чаще всего происходят ДТП с участием детей.

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