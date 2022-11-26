На въезде в Иерусалим обнаружили взрывное устройство

11:49, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Pixabay

Полицейские Иерусалима обезвредили в столице подозрительный предмет, предположительно небольшую самодельную бомбу.

Сегодня утром в субботу возле Струнного моста в столице полиция Иерусалима нейтрализовала подозрительный предмет, предположительно небольшую самодельную бомбу, которая находилась на оси движения.

В результате, вызванные на место силы перекрыли главную транспортную магистраль на въезде в город, а специалисты, как уже упоминалось, обезвредили объект. Район был вновь открыт для движения транспорта, и полиция приступила к расследованию инцидента.

Ранее сегодня полиция получила сообщение о подозрительном объекте, замеченном в море у побережья Тель-Авива. Прибывшие на место полицейские заметили выброшенный на берег груз с упакованными пакетами внутри. После досмотра полицейскими внутри груза было обнаружено более 40 упакованных упаковок с наркотиками, которые были переданы в нарколабораторию для дальнейшего исследования.

Ранее Курсор писал, что на шоссе 85 столкнулся грузовик с двумя автомобилями, есть пострадавшие.

Кроме того, безопасность израильских самолетов имеет серьезные недостатки — госконтролер.

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