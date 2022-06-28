Пропажа 16-летнего подростка: новый виток в расследовании полиции

В последний раз подростка видели в конце марта в районе горы Мерон. После того как он не вернулся домой из школы и никому не позвонил, семья мальчика, у которого есть еще шесть братьев и сестер, обратилась в полицию.

28 июня правоохранители заявили, что дело о пропаже 16-летнего подростка Авраама Моше Кляйнермана сдвинулось с места. Наметился новый прогресс. Правда, что именно произошло пока не сообщается, так как суд наложил строгий запрет на публикацию каких-либо деталей.

Отметим, что поиска мальчика еще продолжаются. Правоохранители сосредоточили усилия на сборе разведывательных данных. Мать мальчика Гити верит, что он найдется. Он считает, что его похитили.

Однако, по мнению близких, полиция недостаточно делает для того, чтобы найти подростка.

*יום טוב, ובשורות טובות*

*לגאולת והצלחת עם ישראל ברחמים רבים. אמן!#איפה_מוישי

אברהם משה בן גיטל קליינרמpic.twitter.com/wmGpWBbeH7 — חיים #איפה_מוישי(@ntLGq0lzIz47x2b) June 23, 2022

Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.