Прорыв в коалиционных переговорах: кто возглавит министерство финансов

Коалиционное соглашение может быть подписано уже сегодня, после прорыва в ходе марафонских переговоров между сторонами.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с главой Религиозно-сионистской партии Бецалэлем Смотричем поздно вечером во вторник. Встреча возобновилась сегодня рано утром. Два лидера по-прежнему стремятся выработать основу для коалиционного соглашения.

Нетаниягу вел переговоры со Смотричем более шести часов, и обе стороны сообщили о значительном прогрессе в последнем раунде прямых переговоров.

Как пишет Arutz Sheva, официальные представители Религиозно-сионистской партии говорят, что большинство спорных вопросов было решено в ходе встречи, осталось решить лишь мелкие детали до подписания коалиционного соглашения, которое потенциально может состояться уже сегодня.

Прорыв был достигнут после того, как стороны договорились о главном требовании Смотрича – назначить его либо министром обороны, либо министром финансов.

Это условие, выдвинутое Религиозно-сионистской партией, заблокировало переговоры более чем на неделю, поскольку «Ликуд» намеревался сохранить портфель министерства обороны за собой, а председатель ШАС Арье Дери потребовал портфель министерства финансов.

Согласно договоренности, достигнутой Нетаниягу и Смотричем на последней встрече, Смотрич и Дери разделят между собой портфель министерства финансов в течение срока полномочий нового правительства.

Смотрич также будет назначен министром алии и министром по делам расселения.

Как только «Ликуд» заручится поддержкой Религиозной сионистской партии, ему нужно будет завершить переговоры с ШАС и Объединенным иудаизмом Торы, прежде чем он сможет представить новое правительство президенту Ицхаку Герцогу.

Ранее Курсор писал, что Лапид обрушился на новое правительство в связи с инцидентом в Хевроне.