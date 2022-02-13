Протест фермеров: Импортная реформа сделает фермеров Хамаса и Эрдогана счастливыми

На демонстрации протеста, проведенной Ассоциацией фермеров на полях в Газе, фермеры призвали к пересмотру правительственной реформы, предупредив, что ущерб в отрасли нанесет ущерб и национальной безопасности.

В рамках реформы министерства финансов и сельского хозяйства намерены снизить тарифы на импорт фруктов и овощей, которые за последние годы выросли на 20%.

Сегодня (в воскресенье) Ассоциация фермеров Израиля и движение «Мошавим» провели демонстрацию протеста против правительственной реформы импорта сельскохозяйственной продукции.

В мероприятии, которое было определено как «чрезвычайная конференция» и состоялось на полях поселений в Газе, приняли участие председатель ассоциации и генеральный секретарь движения.

По их мнению, сельское хозяйство в Израиле является необходимым условием национальной безопасности.

«Реформа в том виде, в каком она предлагается, сделает счастливыми фермеров ХАМАС и Эрдогана, вместо того, чтобы правительство заставляло свое сельское хозяйство процветать на границах. Мы повторяем наш призыв к премьер-министру Нафтали Беннету вернуть всех за стол переговоров и сформулировать сбалансированную реформу, которая обеспечит непрерывность переработки до последней борозды, сохранение территорий и продовольственную безопасность для будущих поколений», — сказал председатель Амит Ифрах.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ХАМАС может возобновить атаки на Израиль.

В СМИ сообщили, что решение возобновить атаки из Газы было принято еще на прошлой неделе, однако поводом для этого назовут недавние события в Шейх-Джарре.

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