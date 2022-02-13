ХАМАС может возобновить атаки на Израиль — СМИ

В разведке Израиля полагают, что боевики ХАМАСа сегодня объявят о возобновлении атак на Израиль.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Израильские трудовые будни».
«Пока речь идет об «огненных шарах» и «шарах со взрывчаткой»», — сообщили администраторы канала.
Сообщается, что формально боевики привяжут это к «защите Иерусалима от поселенцев» в Шейх-Джерре (район Шимон а-Цадик).
При этом решение было принято еще на прошлой неделе и на самом деле никак не связано с Иерусалимом.
Напомним, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией «Страж стен-2». Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.
Также Курсор сообщал, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией.
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