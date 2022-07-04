Протесты поселенцев в Самарии: въезд представителей МАГАВ заблокирован

Активисты из поселенцев, недовольных решением о разрушении израильских поселков в Самарии, выступили с протестами и перегородили дорогу машинам МАГАВ.

Жители заблокировали въезд полицейских МАГАВ для выдачи предупреждений о разрушении новых израильских поселков в районе Ицахар в Самарии.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Правительство направило представителей Гражданской администрации и МАГАВ в рамках решения о запрете строительств на этой территории.

Жители перегородили дорогу и не пустили машины с

Ранее СМИ сообщали об отказах от приказов солдат ЦАХАЛа из-за напряженности вокруг будущего самарского города Хомеш.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ задержал 13 подозреваемых в террористической деятельности. Силы безопасности задержали тринадцать палестинцев, которых разыскивали ранее. Контртеррористические операции постоянно проводятся военными Армии обороны Израиля для стабилизации и контроля обстановки в стране.

Также редакция информировала, что расследование убийства Абу Акле будет завершено до визита Байдена. До приезда президента США должен быть урегулирован конфликт в связи с гибелью журналистки. На этом настаивает американская сторона. Результаты экспертизы будут известны уже в понедельник.

Наш сайт сообщал, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.