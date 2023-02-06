Протесты против судебной реформы будут проходить всю неделю: СМИ узнали о планах демонстрантов

Активисты начали демонстрации против реформы судебной системы еще в декабре перед домом министра юстиции Ярива Левина.

Протестные демонстрации против судебной реформы становятся ежедневными.

Об этом пишет портал Israel Info.

Отмечается, что во вторник, 7 февраля, на улицы выйдут представители хайтека и бизнес-сектора. в среду и четверг резервисты проведут шествия из Латруна в Иерусалим.

«На четверг намечена также первая демонстрация у новой резиденции премьер-министра на улице Газа, группа Crime Minister возобновляет «движение Бальфур», — информирует СМИ.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».