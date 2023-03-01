Протесты против судебной реформы: уже утром арестованы девять человек

Людей задержали по подозрению в хулиганстве и неповиновении распоряжениям полиции.

Утром в среду, 1 марта, на перекрестке Намир-Роках полиция задержала 9 протестующих против судебной реформы.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что людей задержали по подозрению в хулиганстве и неповиновении распоряжениям полиции.

«Ранее пятерых протестующих арестовали на развязке Green Village возле Рамат-ха-Шарон, а на улице Сельма в Тель-Авиве – женщину», — пишет издание.

Ранее мы информировали о том, что в среду, 1 марта, организаторы акции протеста против судебной реформы проведут «Национальный день срыва», в рамках которого по всей стране запланированы масштабные акции протеста и перебои с движением транспорта.

Как сообщал Курсор, 25 февраля десятки тысяч израильтян вышли на демонстрации против судебной реформы. Так, в Хайфе на митинг в центр Хорев, по оценкам организаторов, пришли не менее 25 000 человек.

Тысячи демонстрантов митинговали в Иерусалиме у президентского дворца, в Раанане, Кфар-Сабе, Герцлии, Беэр-Шеве, Ашдоде и других городах.

В Тель-Авиве колонны демонстрантов прошли по Дизенгоф и другим центральным улицам к улице Каплан, где состоялся главный митинг.

Также мы писали о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.